В Минобороны заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-III

При этом, подчеркнул Фомин, Москва неукоснительно выполняет обязательства по договору. В частности, в ноябре 2019 года Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард».

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