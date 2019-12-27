В Минобороны заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-III
У России есть вопросы к Соединенным Штатам относительно выполняются положений Договора о стратегических наступательных вооружениях. С таким заявлением выступил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
«Эти вопросы рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору. Рассчитываем, что все проблемы будут решены», - отметил он.
По словам генерал-полковника, СНВ-III в настоящий момент остался единственным договором, сдерживающий гонку стратегических наступательных вооружений, поэтому является важным элементом поддержания стабильности.
При этом, подчеркнул Фомин, Москва неукоснительно выполняет обязательства по договору. В частности, в ноябре 2019 года Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс «Авангард».
Срок действия СНВ-III истекает в начале 2021 года.