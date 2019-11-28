С полигона Капустин Яр произведен запуск ракеты «Тополь»

Ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М» является уникальным и примерно в 1,5 раза превосходит комплекс предыдущего поколения по боеготовности, маневренности и живучести (в мобильном варианте), эффективности поражения различных объектов, в том числе и в условиях развертывания противоракетной обороны.

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