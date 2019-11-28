С полигона Капустин Яр произведен запуск ракеты «Тополь»
С полигона Капустин Яр в Астраханской области произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщает Министерство обороны РФ.
«Учебная боевая часть ракеты успешно поразила цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане», - заявили в военном ведомстве.
Предыдущий пуск ракеты «Тополь» с Плесецка был произведен в сентябре текущего года.
Ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М» является уникальным и примерно в 1,5 раза превосходит комплекс предыдущего поколения по боеготовности, маневренности и живучести (в мобильном варианте), эффективности поражения различных объектов, в том числе и в условиях развертывания противоракетной обороны.
Энергетические возможности новой ракеты позволяют увеличить забрасываемый вес, значительно снизить высоту активного участка траектории, повысить эффективность преодоления перспективных средств ПРО.
В данный момент РВСН активно перевооружаются на комплекс «Ярс».