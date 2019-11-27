«Звезда морского пехотинца»: турнир среди боксеров ВМФ проводится в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург в День морской пехоты, который отмечают сегодня, 27 ноября, прибыли сильнейшие боксеры всех флотов ВМС России.

Церемонию взвешивания и дуэли взглядов провели на борту легендарного крейсера «Аврора».

Позже морские пехотинцы выйдут на ринг, чтобы посостязаться за кубок «Звезда морского пехотинца». Турнир организован Главным командованием ВМФ совместно с Евразийской федерацией профессионального бокса.

Бои пройдут в четырех весовых категориях. Победителей, помимо наград, ждут и денежные призы.