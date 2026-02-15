Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Цветковое Запорожской области. Его под контроль взяли бойцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

На видео можно заметить, как военнослужащие ВС РФ наносят удар по противнику, а в конце разворачивают флаг России в занятом населенном пункте.

По данным российского оборонного ведомства, противник потерял большое количество живой силы и военную технику. Кроме того, в ходе освобождения села воинами-приморцами было уничтожено два пункта управления беспилотниками ВСУ.

Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск «Восток» создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне специальной военной операции. Несмотря на суровые зимние условия, Вооруженные силы России освободили 12 населенных пунктов за две недели февраля.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

