Покоряя Мировой океан: в 2019 году морпехи участвовали в 20 боевых службах на кораблях ВМФ

На борту кораблей различных классов и судов обеспечения ВМФ, которые выполняют задачи военно-морского присутствия в различных районах дальней океанской группы и морской зоны, уже несколько лет находятся антитеррористические подразделения морской пехоты, сообщил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России генерал-лейтенант Виктор Астапов.

«В 2019 году морские пехотинцы приняли участие в более чем 20 боевых службах на борту кораблей ВМФ России в различных районах Мирового океана», - рассказал он.

Также Астапов рассказал о боевом оснащении морской пехоты России. По его словам, к этому году все подразделения были перевооружены на современные бронетранспортеры БТР-82А. На Каспийской флотилии сформирован полк морской пехоты, на вооружение которого поставлены современные образцы вооружения и военной техники.

«В 2019 году сформировано четыре дивизиона береговых ракетных войск. На Северном, Тихоокеанском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии. На их вооружение поступили современные ракетные комплексы (свыше 60 единиц специальной техники)», - добавил генерал-лейтенант.

314 лет назад создатель российского регулярного флота Петр I основал полки так называемых морских солдат, что положило начало боевой летописи и истории отечественной морской пехоты.