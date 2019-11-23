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Военная полиция на укрепленных «Тиграх» проработала новые маршруты для патрулей в Сирии

Павел Ремнев
05:00 23.11.2019
Зона ответственности российских военнослужащих в Сирии в последнее время существенно расширились.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Небольшая группа российских военных полицейских проработала новые маршруты для патрулей ВС РФ на севере Сирии. Военнослужащие подготовили к спецоперации три бронеавтомобиля «Тигр»: на поручнях машин теперь колючая проволока, чтобы на них никто не смог залезть, на ветровые стекла установили двойные решетки.

Новый маршрут будет относительно небольшим, всего 50 километров, но пройдет через десяток деревень. Зона ответственности военных полицейских за последние недели существенно расширились.

Командир патруля, делая пометки на карте, определил, каким путем пойдет будущий патруль. Также были проработаны несколько маршрутов на случай отхода в критической ситуации.

Иногда нашим бойцам приходилось выходить из бронеавтомобиля, чтобы ничего не пропустить: отметить потенциально опасные точки и определить, где лучше развернуть колонну.

Благодаря российским военным, сейчас в регион возвращается мирная жизнь: по обеим сторонам дороги фермеры собирают оливки. Еще несколько лет назад урожай остался бы гнить на деревьях, ведь тогда деревни почти опустели, а те люди кто остались, боялись покинуть свои дома.

Теперь, как уверяют сами крестьяне, они чувствуют себя в безопасности, ведь бронированные российские «Тигры» на дорогах Сирии - это гарантия, что террористы сюда больше не вернутся.

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