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Работы участников кинофестиваля «Кадетский взгляд» произвели фурор в Сети

Вадим Иванов
12:51 01.11.2019
В общей сложности, как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, картины посмотрели более 1,5 млн интернет-пользователей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Работы участников кинофестиваля «Кадетский взгляд», прошедшего в октябре в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, посмотрели в интернете 1,5 млн человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии военного ведомства.

«Свои работы представили воспитанники всех довузовских учебных заведений Министерства обороны. Их посмотрело шестьсот шестьдесят тысяч зрителей, аудитория в интернете превысила полтора миллиона человек», - уточнил он.

Шойгу отдельно отметил, что Гран-при фестиваля получило Оренбургское президентское кадетское училище, а качество фильмов-участников фестиваля из года в год растет.

«Это говорит о живом интересе ребят к истории своей страны и ее героям. Учитывая важность работы с будущими защитниками Отечества, мы приняли решение о создании тематических разделов кадетства в центральных военных музеях Министерства обороны», - заключил министр.

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