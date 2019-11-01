Работы участников кинофестиваля «Кадетский взгляд» произвели фурор в Сети

Работы участников кинофестиваля «Кадетский взгляд», прошедшего в октябре в филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе, посмотрели в интернете 1,5 млн человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии военного ведомства.

«Свои работы представили воспитанники всех довузовских учебных заведений Министерства обороны. Их посмотрело шестьсот шестьдесят тысяч зрителей, аудитория в интернете превысила полтора миллиона человек», - уточнил он.

Шойгу отдельно отметил, что Гран-при фестиваля получило Оренбургское президентское кадетское училище, а качество фильмов-участников фестиваля из года в год растет.