Россия развернет свыше десяти станций контроля ближнего космоса

Министерство обороны России сообщило о планах развернуть на территории страны более десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов контроля ближнего космоса.

Системы планируется ввести в эксплуатацию к 2022 году. Комплексы будут обнаруживать и распознавать космических объекты.

В настоящее время первый лазерно-оптический комплекс нового поколения выполняет задачи по контролю в режиме опытно-боевого дежурства в Алтайском крае.

Также в Минобороны рассказали о планах построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении в Коми и Мурманской области.