Станции предупреждения о ракетном нападении построит РФ в Арктике

В Коми и Мурманской области до конца 2022 года планируется построить две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Отмечается, что это будут первые российские станции на Крайнем Севере.

Весной 2019 года Сергей Шойгу объявил о создании сплошного радиолокационного поля по периметру границ России. Министр обороны отметил, что военное ведомство много внимания уделяет охране северных рубежей нашей страны.

Также, по словам Шойгу, Минобороны совершенствует инфраструктуру стратегических ядерных сил в Арктике, и в текущем году планируется закончить строительство 3 751 здания и сооружения.