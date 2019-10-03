Отработка масштабных сражений: как управлять боевыми машинами Т-72 и Т-80

Заместители министра обороны РФ Тимур Иванов и Юнус-Бек Евкуров инспектируют объекты Западного военного округа. В Нижегородской области они побывали на крупнейшем в Европе общевойсковом полигоне Мулино, который сейчас модернизируют.

В частности, там установили тренажеры для подготовки танковых экипажей, где новобранцев учат управлять основными боевыми машинами Российской армии Т-72 и Т-80.

В кабине тренажера для механиков-водителей можно, не выходя на полигон, получить все навыки управления боевой машиной. Учебно-тренировочные системы обеспечивают безопасность обучаемого, позволяют экономить боеприпасы и топливо, а с их помощью можно отрабатывать масштабные танковые сражения на виртуальном поле боя.

Все тренажеры объединены в единое виртуальное пространство. На электронном поле боя можно моделировать танковые бои любой сложности, в частности, сражаться виртуально друг против друга либо с компьютерными персонажами.