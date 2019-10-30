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В Полярном прошло посвящение моряков Кольской флотилии в гвардейцы: кадры церемонии

Андрей Аркадьев
14:40 30.10.2019
Посвящение в гвардейцы - ежегодный ритуал для военнослужащих Гвардейской Краснознаменной Печенгской бригады кораблей охраны водного района.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В городе Полярный на фоне кораблей с флагами расцвечивания, в честь празднования Дня моряка-надводника, прошло посвящение военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в гвардейцы. Подобные мероприятия проходят каждый год.

Сегодня знак «Гвардия» и удостоверение гвардейца получили 70 человек. После этого каждый военнослужащий преклонил колено перед боевым знаменем части и зачитал клятву, обязуясь свято чтить и достойно продолжать боевые традиции гвардейского соединения, быть честными, храбрыми, мужественными воинами, крепить флотскую дружбу и нерушимое воинское братство, свято выполнять гвардейский завет: «один за всех и все за одного».

Завершил церемонию торжественный марш под музыку военного оркестра. Экипажи кораблей соединения прошагали в едином строю. Почетное наименование «Гвардейская» бригада охраны водного района Северного флота получила в 2013 году, хотя исторически она является правопреемницей 2-го гвардейского Печенгского Краснознаменного дивизиона малых охотников за подводными лодками Северного флота, бойцы которого в годы Великой Отечественной войны вели героические сражения с гитлеровцами.

В составе Кольской флотилии до 2012 года существовало отдельное соединение малых противолодочных кораблей, носившее почетное звание. После вхождения моряков-противолодочников в состав 7-ой бригады охраны водного района гвардейским стало все соединение. Сегодня его личный состав выполняет сложнейший комплекс задач, в том числе, по охране побережья от противоминной опасности.

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