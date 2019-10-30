В Астрахани стартовали российско-сербские учения «БАРС-2019»

В рамках учения летчикам двух стран предстоит выполнять полеты в составе смешанных экипажей, а также отрабатывать задачи по предназначению, включая перехват воздушных целей, воздушный бой, элементы сложного и высшего пилотажа, применение авиационных средств поражения по наземным целям, а также десантирование подразделения ВДВ и задачи поисково-спасательного обеспечения.

«В учении принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29смт и вертолетах Ми-8АМТШ. Всего будет задействовано более 10 единиц авиационной техники ВКС России», - сообщили в Минобороны России.

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