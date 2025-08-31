МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пушилин: с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем России

Глава ДНР сделал такое заявление после освобождения Камышевахи.
Константин Денисов 2025-08-31 20:40:52
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что теперь весь юг республики находится под контролем российских войск после освобождения Камышевахи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Последний населенный пункт оставался, вот теперь все - на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», - сказал Пушилин.

Он также выразил отдельную благодарность военнослужащим группировки «Восток» и добавил, что сейчас они уже осуществляют наступление в Днепропетровской области для того, чтобы обезопасить ДНР.

Об освобождении Камышевахи стало известно днем 31 августа.

#армия #ДНР #денис пушилин #Камышеваха
