Пушилин: с освобождением Камышевахи весь юг ДНР оказался под контролем России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что теперь весь юг республики находится под контролем российских войск после освобождения Камышевахи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Последний населенный пункт оставался, вот теперь все - на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», - сказал Пушилин.

Он также выразил отдельную благодарность военнослужащим группировки «Восток» и добавил, что сейчас они уже осуществляют наступление в Днепропетровской области для того, чтобы обезопасить ДНР.

Об освобождении Камышевахи стало известно днем 31 августа.