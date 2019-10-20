Моряки НАТО на горизонте и открытый сценарий: как прошел «Гром-2019»

На востоке России в воздух поднялись ракетоносцы Ту-95. На северо-западе в боевое положение привели пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты. В Баренцево море в заданный район направилась целая эскадра во главе с флагманским крейсером «Петр Великий». В РФ прошли военные учения «Гром-2019».

Президент России Владимир Путин в зале управления имени Георгия Жукова встретился с генералами и адмиралами – командующими войсками, которые были задействованы в учениях «Гром-2019». Маневры являлись стратегическими и Путин руководил ими лично.

«Тренировка является завершающим этапом стратегического командно-штабного учения “Гром-2019”, в ходе которого оценивается способность Вооруженных сил Российской Федерации решать задачи в вооруженном конфликте и ядерной войне с реализацией комплексного применения высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах с охватом всех видов и родов войск вооруженных сил», - доложил во время встречи с главой государства министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В морской зоне учений «Гром» было замечено иностранное присутствие: моряков НАТО видно невооруженным глазом. На горизонте сигнальщики российских кораблей сразу же определили очертания норвежского разведывательного судна «Марьята». Оно буквально напичкано специальной аппаратурой слежения. В Баренцевом море также работал американский самолет разведчик RC-135, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, и норвежский «Орион». В Ригу следить за этими маневрами прибыл французский разведывательный корабль.

Совпадение или нет, на этой неделе в Германии начались маневры Steadfast Noon, сценарий которых предполагает начало ядерной войны. В учениях принимают страны НАТО, включая США.

Одновременно в один из портов Латвии 16 октября прибыл американский паром, с боевой техникой и бойцами, которые готовятся провести ближайшие полгода вблизи российских границ, на базе в Литве.

Планами по переброски военной техники в эстонский город Тапа для проведения намеченных на весну учений поделилось британское военное ведомство. Уже формируют железнодорожные эшелоны для отправки по тоннелю под Ла-Маншем.

Не смотря на повышенную активность натовских войск вблизи российских границ, негативную и даже болезненную реакцию в западных СМИ вызывают именно успехи российских военных в ходе плановых учений на собственной территории.

О том, что учения «Гром-2019» не направлены против других государств, военным атташе при посольствах в Москве рассказали в Минобороны на специальном брифинге за несколько дней до проведения пусков ракет. В военном ведомстве подчеркнули, что добровольно заранее раскрывают сценарий учений, хотя ни один договор не обязывает МО РФ быть настолько открытым.

Тем временем заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Таран заявил, что у него есть доказательства того, что Россия якобы готовится к широкомасштабной военной агрессии против Украины. Подобные необоснованные заявления уже стали привычными для Незалежной и некоторых стран Запада.

Например, Польский институт международных отношений на этой неделе выпустил доклад, в котором предупреждает страны НАТО о возросшем потенциале российской армии, и ее мобилизационных возможностях. Эксперты проанализировали результаты учений «Центр» и «Щит Союза» и пришли к однозначному выводу: раз в армии РФ все так хорошо, значит Москва готовится к войне.

Пока на Западе не делали каких-либо официальных заявлений по поводу учений «Гром-2019», однако несложно догадаться какую позицию займут западные политики в связи с проведенными Россией маневрами.

Более подробно о военных учениях «Гром-2019» смотрите в репортаже Константина Худолеева.