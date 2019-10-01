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Салюков поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск

Александра Арсентьева
08:53 01.10.2019
Сухопутные войска - старейший вид Вооруженных Сил, которые были созданы в середине XVI века. С тех пор всегда играли решающую роль во всех главных битвах русской армии, включая победу в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В России сегодня отмечают День Сухопутных войск. С праздником военнослужащих уже поздравили министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

«В настоящее время Сухопутные войска превратились в мощную структуру, способную отражать наступление противника, наносить огневые удары, вести оборонительные действия и многое другое. В современных условиях Сухопутные войска с учетом высокого уровня боеготовности продолжают играть важную роль в обеспечении военной безопасности и отстаивании национальных интересов», - сказал Салюков.

Сухопутные войска - старейший вид Вооруженных Сил, которые были созданы в середине XVI века. С тех пор всегда играли решающую роль во всех главных битвах русской армии, включая победу в Великой Отечественной войне. Сегодня Сухопутные силы по-прежнему являются самыми многочисленными - в них служат около 300 тысяч человек. А еще они - самые оснащенные. Подразделения постоянно пополняются новейшей техникой.

Многие свой профессиональный праздник отмечают прямо на полигонах. Миротворцы - одно из соединений сухопутных войск - вышли на учения в Самарской области. Бойцы помешали условному противнику проникнуть в буферную зону. У миротворцев - особая задача. Именно они сопровождают гуманитарные колонны во время боевых действий, создавая безопасные зоны между конфликтующими сторонами. 

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