Путин подписал закон, защищающий право военнослужащих на квартиру от государства

Закон, уточняющий порядок обеспечения военнослужащих жильем, члены семей которых являются участниками программы военной ипотеки, подписал Владимир Путин.

Поправки вносятся в статью 15 федерального закона «О статусе военнослужащих». Ранее позволялось лишать военнослужащих права на жилье, если их родственники-контрактники участвуют в накопительно-ипотечной системе, сообщает РИА Новости.

Напомним, Конституционный суд запретил снимать с очереди на жилье военнослужащих, члены семей которых являются участниками программы военной ипотеки. Ситуация, когда один из супругов поставлен в зависимость от положения другого, признана не соответствующей основному закону РФ.

Проверка положений конституционности статьи «О статусе военнослужащих» проводилась по заявлению Анатолия Удовиченко из Санкт-Петербурга. Мужчина состоял на службе более 20 лет, а в 2014 году уволился из армии. По закону на время службы военным предоставляется жилье, и семье Удовиченко дали квартиру, но в 2015 году семью сняли с очереди, поскольку жена Удовиченко Наталья Самусевич в обязательном порядке является участником накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих, поскольку служит в армии по контракту в звании прапорщика.

Заявителю не удалось в судебном порядке оспорить решение об исключении из реестра, хотя суд запретил выселять его из служебной квартиры до тех пор, пока супруга не получит жилье в рамках НИС. Конституционный суд поддержал эту позицию, указав на то, что оспариваемая норма не предоставляет положенных военнослужащему жилищных гарантий.