FPV-дроны уничтожили бронетехнику штурмгрупп ВСУ в Курской области

Министерство обороны России обнародовало кадры, на которых запечатлено, как российские FPV-дроны уничтожают бронетехнику штурмовых групп ВСУ при отражении атаки в Курской области.

В описании к видео сказано, что в боевой работе были задействованы подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север». В ходе ударов по технике противника были применены в том числе дроны на оптоволокне.

На записи показано, что видит оператор и как он управляет беспилотником в режиме реального времени. Дрон движется на технику, в момент удара запись прерывается.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что противник совершил попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. На данный момент все атаки отражены, населенные пункты под контролем ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.