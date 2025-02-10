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Су-57Э совершил первый тренировочный полет на выставке Aero India

Самолет пилотировал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан.
2025-02-10 17:27:52
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э совершил первый тренировочный полет в рамках летной программы на аэрокосмической выставке Aero India, проходящей в индийском Бангалоре.

За штурвалом находился заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. За 10 минут он продемонстрировал все возможности уникальной сверхманевренной машины, включая фирменные фигуры высшего пилотажа - мертвую петлю, колокол и управляемый плоский штопор.

Полет привлек большое внимание посетителей. Су-57 купался в индийском небе, в очередной раз подтвердив, что пределов для него не существует.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Индия #Выставка #су-57
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