Взятие Дзержинска Донецкой Народной Республики открывает дорогу для освобождения Константиновки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее оборонное ведомство сообщило об освобождении города. Дзержинск взяли под контроль соединения и воинские части группировки войск «Центр».

«Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника», - говорится в сообщении.

Как уточняет Минобороны, Дзержинск служил для Киева мощным укрепленным районом с развитой сетью расположенных под землей коммуникаций. Практически каждое здание в населенном пункте представляло собой хорошо оборудованную огневую точку. Для обороны также использовались терриконы и шахты, которые были расположены на севере и западе города.

В ведомстве отметили, что Дзержинск является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации. Для его удержания, а также других населенных пунктов противник стянул восемь бригад.

«Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих», - говорится в сообщении.

Среди удерживающих город были боевики «Азова»* и иностранные наемники. Противник в течение пяти месяцев боев понес значительные потери. По данным ведомства, потери украинской стороны в живой силе за этот период времени превысили 26 тысяч человек, то есть более 70% личного состава. Как утверждают в Минобороны, каждые сутки безвозвратные и санитарные потери врага составляли порядка 200 человек. Помимо живой силы, противник лишился более 240 танков и бронемашин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Площадь освобожденной плотной городской застройки города превысила 50 квадратных километров. В ходе освобождения Дзержинска нашим бойцам удалось взять под контроль 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров. Общее продвижение наших войск в глубину обороны противника при освобождении города составило более 13 километров.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.