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МО РФ: взятие Дзержинска открывает дорогу к освобождению Константиновки

В Минобороны подчеркнули, что взятие Дзержинска позволяет выйти во фланг краматорской группировки ВСУ.
2025-02-07 18:01:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Взятие Дзержинска Донецкой Народной Республики открывает дорогу для освобождения Константиновки. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее оборонное ведомство сообщило об освобождении города. Дзержинск взяли под контроль соединения и воинские части группировки войск «Центр».

«Установление контроля над этим важным узлом обороны открывает дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг краматорской группировки противника», - говорится в сообщении.

Как уточняет Минобороны, Дзержинск служил для Киева мощным укрепленным районом с развитой сетью расположенных под землей коммуникаций. Практически каждое здание в населенном пункте представляло собой хорошо оборудованную огневую точку. Для обороны также использовались терриконы и шахты, которые были расположены на севере и западе города.

В ведомстве отметили, что Дзержинск является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации. Для его удержания, а также других населенных пунктов противник стянул восемь бригад.

«Всего до 50 батальонов. Общая численность группировки противника составляла более 40 тысяч военнослужащих», - говорится в сообщении.

Среди удерживающих город были боевики «Азова»* и иностранные наемники. Противник в течение пяти месяцев боев понес значительные потери. По данным ведомства, потери украинской стороны в живой силе за этот период времени превысили 26 тысяч человек, то есть более 70% личного состава. Как утверждают в Минобороны, каждые сутки безвозвратные и санитарные потери врага составляли порядка 200 человек. Помимо живой силы, противник лишился более 240 танков и бронемашин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Площадь освобожденной плотной городской застройки города превысила 50 квадратных километров. В ходе освобождения Дзержинска нашим бойцам удалось взять под контроль 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров. Общее продвижение наших войск в глубину обороны противника при освобождении города составило более 13 километров.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Дзержинск #МО РФ #константиновка
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