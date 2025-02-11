МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-34 смешал с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Помимо укреплений, летчики уничтожили личный состав ВСУ. Об этом сообщила разведка, подтвердившая успешное попадание по опорнику противника.
2025-02-11 12:01:23
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечено, что удар наносился авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют сбрасывать бомбы на значительном удалении от цели. 

Применив вооружение, летчики дождались подтверждения от разведки об успешном уничтожении намеченных целей. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром, с которого взлетал ранее.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. Они применили авиационные ракеты, поразили неприятеля, выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #су-34 #Курская область #авиаудар #приграничье #УМПК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 