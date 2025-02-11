Экипаж Су-34 смешал с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечено, что удар наносился авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют сбрасывать бомбы на значительном удалении от цели.

Применив вооружение, летчики дождались подтверждения от разведки об успешном уничтожении намеченных целей. После этого экипаж благополучно вернулся на аэродром, с которого взлетал ранее.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. Они применили авиационные ракеты, поразили неприятеля, выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.