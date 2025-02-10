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ВСУ потеряли более 380 боевиков за сутки боев на Курском направлении

В российском оборонном ведомстве сообщили, что пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен.
2025-02-10 13:52:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что противник потерял более 380 военнослужащих ВСУ за сутки боев на Курском направлении. Отмечено, что пять боевиков сдались в плен. 

Также МО РФ заявило, что российские войска смогли уничтожить два танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, семь других боевых бронированных машин и 18 автомобилей. 

Помимо этого, в список уничтоженного вооружения и имущества неприятеля на Курском направлении за сутки попали орудие полевой артиллерии, семь минометов и столько же пунктов управления БПЛА. Взлетели на воздух три украинских склада с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты, действуя на малой высоте. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #приграничье
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