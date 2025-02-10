ВСУ потеряли более 380 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Минобороны России сообщает, что противник потерял более 380 военнослужащих ВСУ за сутки боев на Курском направлении. Отмечено, что пять боевиков сдались в плен.

Также МО РФ заявило, что российские войска смогли уничтожить два танка, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, семь других боевых бронированных машин и 18 автомобилей.

Помимо этого, в список уничтоженного вооружения и имущества неприятеля на Курском направлении за сутки попали орудие полевой артиллерии, семь минометов и столько же пунктов управления БПЛА. Взлетели на воздух три украинских склада с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты, действуя на малой высоте.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.