Над российскими регионами за ночь уничтожили 35 беспилотников ВСУ

Отечественные средства ПВО перехватили и уничтожили 35 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами за прошедшую ночь, сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что наибольшее число дронов противника - 18 БПЛА - ликвидировали в небе над Курской областью. Еще четыре беспилотника - над Орловской областью, и столько же - над Краснодарским краем.

Еще по три вражеских дрона уничтожили в Воронежской и Ростовской областях, добавили в оборонном ведомстве. Также по одному сбили в небе над Брянской, Тульской областями и один над Республикой Крым.

Информации о пострадавших и возможных повреждениях нет.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.