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Над российскими регионами за ночь уничтожили 35 беспилотников ВСУ

Наибольшее число дронов противника - 18 - сбили в Курской области, сообщили в Минобороны России.
2025-02-09 08:10:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Отечественные средства ПВО перехватили и уничтожили 35 беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами за прошедшую ночь, сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что наибольшее число дронов противника - 18 БПЛА - ликвидировали в небе над Курской областью. Еще четыре беспилотника - над Орловской областью, и столько же - над Краснодарским краем.

Еще по три вражеских дрона уничтожили в Воронежской и Ростовской областях, добавили в оборонном ведомстве. Также по одному сбили в небе над Брянской, Тульской областями и один над Республикой Крым.

Информации о пострадавших и возможных повреждениях нет.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#Россия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #Курская область #средства пво
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