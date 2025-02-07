Опубликованы кадры боев за Дзержинск в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры боев за город Дзержинск, расположенный на территории Донецкой Народной Республики. Об его освобождении российское оборонное ведомство заявило сегодня, 7 февраля.

Враг потерял в боях за город Дзержинск более 26 тысяч военнослужащих, в сутки - это около по 200 убитыми и ранеными. При этом российская армия уничтожила свыше 240 танков и бронемашин и более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

«При освобождении города Дзержинска особо отличились, проявив мужество и героизм, военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" входящие в состав группировки войск "Центр"», - сообщает оборонное ведомство РФ.

В Минобороны подчеркнули, что взятие Дзержинска открывает дорогу для освобождения Константиновки. Город является самым крупным населенным пунктом Торецкой агломерации. Площадь освобожденной плотной городской застройки города превысила 50 квадратных километров.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.