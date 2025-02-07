МО РФ: сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает о срыве украинской попытки контрнаступательных действий в приграничном районе Курской области.

Отмечено, что эту попытку сорвали подразделения группировки войск «Север». Неприятель пытался двигаться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Но все атаки отразили российские военнослужащие.

В российском оборонном ведомстве заявили, что за сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 370 боевиков. Подразделениям российском группировки удалось уничтожить 11 вражеских танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера и 38 боевых бронированных машин, а также девять автомобилей.

Помимо этого, неприятель лишился трех орудий полевой артиллерии, трех минометов, пусковой установки РСЗО и ЗРПК «Тунгуска». Противник потерял три инженерные машины разграждения, мостоукладчик, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники расчетами FPV-дронов. Утверждается, что они были сняты 6 февраля 2025 года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.