МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ: сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в Курской области

Нериятель пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька, но все атаки удалось отразить.
2025-02-07 12:41:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о срыве украинской попытки контрнаступательных действий в приграничном районе Курской области. 

Отмечено, что эту попытку сорвали подразделения группировки войск «Север». Неприятель пытался двигаться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Но все атаки отразили российские военнослужащие. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что за сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 370 боевиков. Подразделениям российском группировки удалось уничтожить 11 вражеских танков, семь боевых машин пехоты, три бронетранспортера и 38 боевых бронированных машин, а также девять автомобилей. 

Помимо этого, неприятель лишился трех орудий полевой артиллерии, трех минометов, пусковой установки РСЗО и ЗРПК «Тунгуска». Противник потерял три инженерные машины разграждения, мостоукладчик, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. 

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники расчетами FPV-дронов. Утверждается, что они были сняты 6 февраля 2025 года. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #приграничье #Курское направление #Черкасская Конопелька #Уланок
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 