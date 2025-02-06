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Пленный солдат ВСУ рассказал о нежелании воевать 80% мужчин на Украине

Максим Волошин был в учебке неделю, после чего самовольно оставил часть на два-три месяца. Потом его поймали в Днепропетровской области.
2025-02-06 11:51:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Большинство украинских мужчин не хотят воевать. Об этом рассказал взятый в плен российскими бойцами солдат ВСУ Максим Волошин. Видеозапись беседы с пленным предоставило Министерство обороны РФ.

«80% людей вообще не хочет идти. Просто заставили», - признался он.

Пленный пояснил, что на Украине отказавшихся воевать отправляют в тюрьму, а оттуда все равно заставят идти в зону боевых действий. Волошин констатировал, что людям не оставили выбора.

По словам пленного, подготовка в учебном центре длилась всего неделю, чего явно недостаточно для закрепления навыков. После обучения Максиму удалось сбежать, однако спустя несколько месяцев его поймали сотрудники территориальных центров комплектования в Днепропетровской области.

На передовой сразу попал под мощный обстрел ВС РФ. Через какое-то время его группа оказалась в засаде и понесла потери. Чтобы сохранить жизнь, пришлось сдаться.

Ранее другой пленный из ВСУ назвал показухой подготовку у американских инструкторов на базе НАТО в Германии. По словам украинца, программа обучения отрабатывалась формально.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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