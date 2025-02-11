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FPV-дрон уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Харьковской области

Неприятель перевозил боевиков для проведения ротации. Ее сорвало прямое попадание российского беспилотника.
2025-02-11 16:22:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении боевой бронированной машины врага в Харьковской области. Это сдлал расчет российского FPV-дрона.

Передвижение бронетехники ВСУ выявили разведчики группировки войск «Север» при помощи беспилотного летательного аппарата. Российское оборонное ведомство уточнило, что боевая бронированная машина перевозила внутри боевиков для проведения ротации. 

Проанализировав информацию, военнослужащие приняли решение привлечь к делу расчет дрона-камикадзе. Украинскую боевую бронированную машину удалось уничтожить прямым попаданием, которое было зафиксировано средствами объективного контроля. 

Ранее МО РФ показало кадры изнутри ангара с горящей бронетехникой ВСУ. Операторы беспилотников уничтожили два бронетранспортера, которые исчезли в дыме и пламени сильного пожара.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #беспилотники #Харьковская область #FPV-дроны #боевая бронированная машина
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