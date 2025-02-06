МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные пенсии в России проиндексируют на 4,4%

До этого военные пенсии индексировали в октябре 2024 года на 5,1%, но реальный уровень инфляции превысил прогнозируемые значения.
2025-02-06 14:42:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Правительство России

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что военные пенсии в РФ проиндексируют на 4,4 процента. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров.

В минувшем октябре военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца были проиндексированы на 5,1%. Их проиндексируют с учетом инфляции, которая по итогам 2024 года составила 9,5%.

«По поручению президента подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января 2025 года. К уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата», - сказал премьер-министр.

Мишустин также напомнил, что законопроект, который дает право инвалидам-ополченцам из ДНР и ЛНР получать две пенсии одновременно, принят в первом чтении на прошлой неделе. Одну пенсию будут получать по старости или выслуге лет, другую - по инвалидности.

Ко второму чтению подготовлены поправки, согласно которым кабмин хочет упростить назначение пенсий по инвалидности ополченцам ДНР и ЛНР. Предполагается, что добровольческие формирования смогут получить пенсию по инвалидности в беззаявительном порядке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #михаил мишустин #индексация #военные пенсии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 