Военные пенсии в России проиндексируют на 4,4%

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что военные пенсии в РФ проиндексируют на 4,4 процента. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров.

В минувшем октябре военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца были проиндексированы на 5,1%. Их проиндексируют с учетом инфляции, которая по итогам 2024 года составила 9,5%.

«По поручению президента подготовлены корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января 2025 года. К уже произведенным выплатам за январь и февраль будет сделана доплата», - сказал премьер-министр.

Мишустин также напомнил, что законопроект, который дает право инвалидам-ополченцам из ДНР и ЛНР получать две пенсии одновременно, принят в первом чтении на прошлой неделе. Одну пенсию будут получать по старости или выслуге лет, другую - по инвалидности.

Ко второму чтению подготовлены поправки, согласно которым кабмин хочет упростить назначение пенсий по инвалидности ополченцам ДНР и ЛНР. Предполагается, что добровольческие формирования смогут получить пенсию по инвалидности в беззаявительном порядке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.