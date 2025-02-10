Срочник поделился эмоциями от службы в судостроительной роте в Петербурге

Судостроительный завод «Северная верфь» стал первым предприятием в Санкт-Петербурге, где появилась профильная научно-производственная рота. Военнослужащие отобраны из числа выпускников профильных судостроительных колледжей. С военнослужащими пообщался наш корреспондент Павел Кутаренко.

Рома Жуков - не просто матрос срочной службы, но и еще и сборщик металлоконструкций 2-го разряда. Эту специальность получил в колледже, устроился работать на «Северную верфь», а когда пришло время служить, остался в том же цеху.

«Первые эмоции были очень радостные, я когда узнал, что можно сюда попасть, я переговорил со своими родителями, мы подумали, что, во-первых, можно с гордостью отдать долг Родине, можно строить корабли, помогать своему Отечеству в этом плане, также набраться опыта», - поделился военнослужащий научно-производственной роты Роман Жуков.

В первую научно-производственную роту отобрали 30 призывников - все они окончили профильные судостроительные колледжи и успели поработать на этом предприятии. Теперь после курса общевойсковой подготовки совмещают службу с освоением своей специальности. Сейчас получают только денежное довольствие, но каждого из них здесь готовы трудоустроить сразу после срочки.

«Мы делаем коллаборацию с городом, с Минобороны. У нас есть запас времени показать преимущества, влить в коллектив, показать, что коллектив очень дружный, есть много династий, и наша задача - заложить в молодых ребят, чтоб они шли именно в нашу профессию», - рассказал гендиректор ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» Михаил Ненюков.

Такое сотрудничество взаимовыгодно. Предприятие не лишается рабочих рук, а военнослужащие не теряют трудовой стаж.

Научно-производственные роты есть еще на двух предприятиях Объединенной судостроительной корпорации - в Северодвинске и Калининграде. И как показывает практика, после завершения срочной службы многие остаются на том же производстве, чтобы строить корабли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.