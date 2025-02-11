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МО РФ сообщило о нанесении группового удара по энергетике Украины

Также поражены места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА.
2025-02-11 12:09:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сообщило о нанесении группового удара по украинской энергетике.

По данным оборонного ведомства, российские военные применили высокоточное оружие и ударные дроны. Били по объектам газоэнергетического комплекса, обеспечивающим работу украинского ВПК, военным аэродромам, местам хранения и подготовки к применению ударных беспилотников.

Также Минобороны отчиталось об освобождении Ясенового в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки войск «Центр».

Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 505 человек. Помимо живой силы, противник на данном направлении в течение суток лишился танка, боевой бронированной машины, четырех артиллерийских орудий и семи автомобилей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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