Минобороны России сообщает, что противник потерял более 300 военнослужащих ВСУ за сутки боев на Курском направлении. Отмечено, что два боевика сдались в плен.

Также российское оборонное ведомство отметило, что российские войска на Курском направлении за сутки уничтожили два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин и 16 автомобилей.

Неприятель потерял орудие полевой артиллерии и два миномета. И, кроме этого, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 смешал с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Авиаудар нанесли бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.