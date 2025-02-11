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ВСУ потеряли более 300 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также наши военнослужащие смогли уничтожить два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, орудия и пункты управления БПЛА.
2025-02-11 13:49:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что противник потерял более 300 военнослужащих ВСУ за сутки боев на Курском направлении. Отмечено, что два боевика сдались в плен. 

Также российское оборонное ведомство отметило, что российские войска на Курском направлении за сутки уничтожили два танка, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин и 16 автомобилей. 

Неприятель потерял орудие полевой артиллерии и два миномета. И, кроме этого, шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 смешал с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Авиаудар нанесли бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #приграничье
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