Су-35 обнаружили украинские объекты ПВО на Курском направлении

Российские истребители Су-35С прикрыли самолеты и вертолеты, которые наносили удары по бронетехнике и боевикам ВСУ в Курской области, а также обнаружили украинские объекты противовоздушной обороны (ПВО) на Курском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ и продемонстрировало кадры полетов.

«Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

ПВО врага удалось обнаружить с помощью комплексов авиационного вооружения, уточнили в Минобороны.

Ранее экипаж Су-35С прикрыл ударивший авиабомбами по опорнику ВСУ Су-34. Удар по противнику нанесли в приграничном районе Курской области.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.