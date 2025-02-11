Цивилева: выплату проиндексированной военной пенсии произведут с марта

Доплата проиндексированной пенсии военных на 9,5% за январь и февраль поступит в марте, сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Доплата пенсии исходя из новых размеров за январь и февраль 2025 года будет произведена после вступления закона в силу вместе с выплатой пенсии за март. То есть, 1 марта все получат эти выплаты», - заявила она на заседании Госдумы.

Цивилева отметила, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении выплат, составит 93,59%, что обеспечит индексацию пенсий на 9,5%.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что военные пенсии в РФ проиндексируют на 4,4%. В минувшем октябре военные пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца были проиндексированы на 5,1%. Их проиндексируют с учетом инфляции, которая по итогам 2024 года составила 9,5%.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.