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Кремль: военнослужащие в курском приграничье работают героически

Дмитрий Песков подтвердил, что бойцы и командиры не жалеют себя и заслуживают самой высокой оценки президента.
Тимур Шерзад 2025-02-07 13:01:22
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие ВС РФ в Курской области работают героически. Он сказал это, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 

«Войска работают героически, не жалея себя, и, конечно, самая высококачественная оценка», - отметил он. 

Сегодня Минобороны России сообщило о срыве попытки контрнаступательных действий ВСУ в Курской области. Неприятель двигался в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, но не преуспел - все атаки отразили российские военнослужащие. 

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения украинской бронетехники, участвовавшей в этой попытке. Она стала добычей российских операторов беспилотных летательных аппаратов. 

#армия #Курская область #военнослужащие #Дмитрий Песков #приграничье
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