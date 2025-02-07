Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие ВС РФ в Курской области работают героически. Он сказал это, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Войска работают героически, не жалея себя, и, конечно, самая высококачественная оценка», - отметил он.

Сегодня Минобороны России сообщило о срыве попытки контрнаступательных действий ВСУ в Курской области. Неприятель двигался в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок, но не преуспел - все атаки отразили российские военнослужащие.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры уничтожения украинской бронетехники, участвовавшей в этой попытке. Она стала добычей российских операторов беспилотных летательных аппаратов.