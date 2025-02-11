Взятый в плен в Курской области украинец Петр Полинкевич заявил, что в 25-й отдельной штурмовой бригаде служат 16-летние подростки. Видеозапись беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Видел, и они себя представляли детдомовскими. Само собой, что они боялись. Зашуганные», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам пленного, большинство солдат в его подразделении были 18-летними, но встречались и несовершеннолетние. Полинкевич отметил, что на Украине мобилизуют мужчин до 65 лет.

Как и многие соотечественники, Петр оказался в рядах ВСУ против своей воли - его поймали представители территориального центра комплектования. Оказавшись в Курской области, он попал под обстрел ВС РФ и принял правильное решение - сложить оружие и сдаться в плен. С поднятыми руками вышел из блиндажа. Российские бойцы приказали ему снять броню и отбросить оружие, что он и сделал.

Вслед за Петром сдались сослуживцы. Пленный отметил, что доволен условиями содержания, в плену есть возможность поесть и помыться, относятся уважительно и человечно. Полинкевич призвал соотечественников последовать его примеру.

Ранее другой пленный рассказал, что из распиаренной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировало 1 700 солдат, таким образом, бригада выбилась в лидеры по числу дезертиров. Многих военнослужащих не обеспечили необходимой техникой в нужном объеме, выдав только стрелковое оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.