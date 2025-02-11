МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пленный сообщил о службе несовершеннолетних в штурмовой бригаде ВСУ

По словам Петра Полинкевича, это были воспитанники детских домов.
2025-02-11 11:08:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен в Курской области украинец Петр Полинкевич заявил, что в 25-й отдельной штурмовой бригаде служат 16-летние подростки. Видеозапись беседы с пленным предоставило Минобороны России.

«Видел, и они себя представляли детдомовскими. Само собой, что они боялись. Зашуганные», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам пленного, большинство солдат в его подразделении были 18-летними, но встречались и несовершеннолетние. Полинкевич отметил, что на Украине мобилизуют мужчин до 65 лет.

Как и многие соотечественники, Петр оказался в рядах ВСУ против своей воли - его поймали представители территориального центра комплектования. Оказавшись в Курской области, он попал под обстрел ВС РФ и принял правильное решение - сложить оружие и сдаться в плен. С поднятыми руками вышел из блиндажа. Российские бойцы приказали ему снять броню и отбросить оружие, что он и сделал.

Вслед за Петром сдались сослуживцы. Пленный отметил, что доволен условиями содержания, в плену есть возможность поесть и помыться, относятся уважительно и человечно. Полинкевич призвал соотечественников последовать его примеру.

Ранее другой пленный рассказал, что из распиаренной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировало 1 700 солдат, таким образом, бригада выбилась в лидеры по числу дезертиров. Многих военнослужащих не обеспечили необходимой техникой в нужном объеме, выдав только стрелковое оружие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 