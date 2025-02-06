Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской бронетехники и боевиков в приграничном районе Курской области. Это сделали летчики армейской авиации ВКС России на вертолете Ми-28НМ. Тем самым они сорвали ротацию неприятельских подразделений.

Отмечено, что боевую задачу экипаж выполнял в рамках поддержки сухопутных войск. Летчики применили ракеты, целясь по заданным координатам. Уничтожение намеченной цели подтвердил передовой авиационный наводчик.

Российское оборонное ведомство уточнило, что, нанеся удар, экипаж тут же выполнил противоракетное маневрирование. Летчики сделали это на малой высоте. Они отстрелили тепловые ловушки - эта мера позволяет предотвратить попадание ракет из вражеских ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в Курской области. Летчики, управлявшие им, тоже использовали авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.