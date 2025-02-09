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Российская армия освободила Орехово-Василевку в ДНР

В результате наступательных действий нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ.
2025-02-09 12:06:15
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате наступательных действий нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализанское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино, добавили в оборонном ведомстве.

Потери боевиков составили до 180-ти военнослужащих. Кроме того, уничтожены автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

Точными залпами поражен склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожен объект газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу ВПК Украины.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ДНР #Орехово-Василевка
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