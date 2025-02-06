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Морпехи Северного флота отработали ведение боя в Арктике

Тренировки проходили под руководством инструкторов, получивших опыт в зоне спецоперации.
Елена Сивонен 2025-02-06 11:24:07
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Морпехи Северного флота отточили навыки владения оружием в условиях Арктики. Тренировки прошли на полигоне в Мурманской области с учетом опыта, полученного в зоне специальной военной операции. На занятиях побывала наш корреспондент Елена Сивонен.

Во время тренировок боевая двойка открывает непрерывный огонь, давит условного противника, когда тот ведет накат с применением тяжелой бронетехники. По ней бьет гранатометчик из РПГ-7, точно зная, что во время перезарядки стрелок его прикроет автоматным огнем.

Дмитрий Бойченко - из Белгорода. На Северный флот попал по призыву, полгода назад, где впервые взял в руки автомат, затем пулемет, гранатомет. Стреляет из всего метко и уже обдумывает заключение контракта на службу в Вооруженных силах.

«Первый раз, конечно, было все неловко, неуклюже, странно, но нас обучили, все показали, рассказали, теперь уже навык какой-то имеется», - говорит Бойченко.

Стрельба ведется по мишеням, установленным в 150 метрах от огневого рубежа. У каждого бойца по четыре магазина, для наработки опыта. Погодные условия Крайнего Севера осложняют боевую подготовку морпехов. Занятия проходят при низких температурах, зачастую во время снегопадов и при сильном ветре.

Призывников инструкторы учат вести разведку с помощью коптеров, а также атаковать дронами, в частности, производить сбросы. Прививают навык быстро, четко, умело действовать во внештатных ситуациях, самостоятельно принимать решения.

Занятия на полигоне проводятся дважды в неделю. Алгоритм действий на каждом учебном месте повторяется снова и снова. Возможно, после срочной службы, в гражданской жизни, призывникам это не пригодится. Но навыки адаптации к боевой обстановке у ребят все же останутся.

Ранее расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» выполнили электронные ракетные пуски в рамках учений по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота. По легенде, условный противник готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Северный флот #арктика
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