МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замминистра обороны Горемыкин вручил награды лучшим ученым МО РФ

Церемония награждения состоялась в Национальном центре управления обороной России.
2025-02-07 16:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России. Ученые получили премии и знаки отличия в номинациях «Лучший молодой ученый», «Лауреат конкурса в области науки», «За лучшую научную работу».

«Сегодня военные ученые находятся на передовой во всех смыслах этого слова. Вместе с офицерами штабов и боевых подразделений ими проводится постоянная работа по изучению и обобщению опыта специальной военной операции», - отметил Горемыкин. 

Он добавил, что также военные ученые занимаются испытаниями новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Причем речь не только о наших образцах, но и о трофеях.

Горемыкин от имени министра обороны поздравил лауреатов и пожелал им новых успехов, а также общей победы в борьбе с противником. 

В МО РФ отметили, что в прошлом году конкурсные комиссии Минобороны России рассмотрели 96 научных работ и 18 конкурсных дел. Всего же в конкурсах участвовали более 350 человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #нцуо #Виктор Горемыкин #вручение #Ученые МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 