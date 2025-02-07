Замминистра обороны Горемыкин вручил награды лучшим ученым МО РФ

Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин вручил награды лауреатам конкурсов на лучшие научные работы в ВС РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России. Ученые получили премии и знаки отличия в номинациях «Лучший молодой ученый», «Лауреат конкурса в области науки», «За лучшую научную работу».

«Сегодня военные ученые находятся на передовой во всех смыслах этого слова. Вместе с офицерами штабов и боевых подразделений ими проводится постоянная работа по изучению и обобщению опыта специальной военной операции», - отметил Горемыкин.

Он добавил, что также военные ученые занимаются испытаниями новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Причем речь не только о наших образцах, но и о трофеях.

Горемыкин от имени министра обороны поздравил лауреатов и пожелал им новых успехов, а также общей победы в борьбе с противником.

В МО РФ отметили, что в прошлом году конкурсные комиссии Минобороны России рассмотрели 96 научных работ и 18 конкурсных дел. Всего же в конкурсах участвовали более 350 человек.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.