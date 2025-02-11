Штурмовики ВДВ зачистили здания на учениях в Курской области

В Курской области проходят тренировки российских штурмовиков. Занятия проводятся в условиях максимально приближенных к боевым для привыкания бойцов к обстановке в зоне боевых действий. На тренировке побывал наш корреспондент Андрей Вакула.

Наши штурмовики пробираются через лесные заросли, снайперы сидят в засаде. Бойцы стремительно заходят в село, где засел условный противник. Это гвардейский десантно-штурмовой полк из Феодосии оттачивает навыки в перерывах между боями в Курской области.

Условия максимально приближены к боевым. Штурмовики заходят в здания и зачищают их. Тем временем за всем происходящим с неба наблюдают с коптера. Работу штурмовиков корректирует командование, по связи уточняет маршрут, предупреждает, если меняется обстановка на поле боя.

Военнослужащий с позывным Азимут в январе освобождал Александрию и Леонидово в Суджанском районе Курской области.

«До того, как мы зашли туда, наша артиллерия отработала. Противник пытался контрнаступление сделать. Ну там не так уж сильно. Уже он свои силы оттягивал», - поделился штурмовик.

Сейчас Азимут вместе с новой группой штурмовиков срабатываются. Должны стать как единое целое, чтобы еще более эффективно громить боевиков.

«Отступают, убегают. Каждый день продвигаемся вперед. Настрой боевой. За победу все!» - добавил Азимут.

Со дня на день на передовую, а пока тренируются уничтожать наблюдательные посты и захватывать опорники.

«Шесть дней в неделю идет боевая подготовка. Занимаемся учебно-тренировочными боями, огневой подготовкой, тактической подготовкой, медицина, военная топография, то есть ориентирование на местности, работа с картами», - добавил командир штурмового взвода с позывным Старшой.

Занятия проходят ежедневно по 8-10 часов. Работают и ночью, дается теория и проводится максимум практики. Молодым боевой опыт передают бывалые. Штурмовик с позывным Шах освобождал Артемовск. Потом был перерыв в год. Теперь новый контракт и бои в курском приграничье.

«Всем делюсь. Наша цель - занять свои позиции и удержать, не сдать врагу Родину», - отметил Шах.

Ералаш только готовится выполнять боевые задачи на передовой. В конце декабря подписал контракт с Минобороны. Сам из Башкирии, на гражданке работал бурильщиком, но, говорит, всегда мечтал служить в ВДВ.

«У меня прадеды боевые, воевали оба в Великой Отечественной войне. Решил продолжить, так сказать. Наша страна в опасности, под угрозой. Против нас воюют, считай, все страны мира против нас. Кто, если не мы?» - сказал Ералаш.

В курском приграничье противник несет тяжелые потери в живой силе и военной технике. Все реже в рядах ВСУ слышна иностранная речь. Штурмовики рассказывают, еще осенью в Курской области была ротация. Киев на передовую здесь кидает не наемников, а простых украинцев, которые предпочитают сдаться в плен.

«Говорят о том, что они мобилизованы, что их насильно сюда пригнали. Выражение одного из пленных мне запомнилось. Нас, говорит, как скот сюда пригнали», - констатировал Старшой.

Штурм на полигоне крымские десантники провели на отлично. Учебная задача выполнена, дальше предстоит идти в бой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.