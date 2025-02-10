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Украинская БМП взлетела на воздух после попадания FPV-дрона в ДНР

Неприятельскую боевую машину пехоты уничтожили военнослужащие из состава 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».
2025-02-10 14:50:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении боевой машины пехоты ВСУ в зоне проведения спецоперации на территории Донецкой Народной Республики.

Украинскую БМП, которая мчалась с десантом внутри в сторону российских позиций, обнаружили разведчики из состава 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при помощи беспилотника. Проанализировав ситуацию, военнослужащие привлекли к делу расчеты FPV-дронов. 

Оператор ударного беспилотника смог догнать неприятельскую боевую машину пехоты и поразить ее в корму. В результате были уничтожены экипаж и боекомплект. Прямое попадание, детонацию БК и сильный пожар можно наблюдать на кадрах объективного контроля, предоставленных российским оборонным ведомством. 

Ранее Минобороны России показало кадры боев за населенный пункт Дзержинск в ДНР. Российские штурмовики сражались за город на протяжении пяти месяцев. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #ДНР #Донбасс #БМП #беспилотники #FPV-дроны
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