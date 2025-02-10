ВС РФ сбили 15 украинских беспилотников над Россией

Российские военнослужащие сбили 15 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что семь БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, три - над Брянской областью и еще два в районе Ростовской области. Кроме того, сообщается, что по одному беспилотнику уничтожили над территорией Белгородской и Курской областей, а также в районе Республики Крым.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 9 февраля ВС РФ сбили три беспилотника ВСУ над Крымом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.