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ВС РФ сбили 15 украинских беспилотников над Россией

Дежурные средства ПВО сработали в том числе над Крымом, Брянской и Белгородской областями.
2025-02-10 07:41:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили 15 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что семь БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, три - над Брянской областью и еще два в районе Ростовской области. Кроме того, сообщается, что по одному беспилотнику уничтожили над территорией Белгородской и Курской областей, а также в районе Республики Крым.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 9 февраля ВС РФ сбили три беспилотника ВСУ над Крымом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Беспилотники ВСУ
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