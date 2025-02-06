МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки войск «Север» отразили атаки ВСУ в Курской области

ВСУ совершили попытку контрнаступательных действий в Курской области. На данный момент все атаки отражены, населенные пункты под контролем ВС РФ.
2025-02-06 15:20:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Север» отразили атаки вооруженных формирований Украины, которые сегодня совершили попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Об этом сообщает Министерство обороны России в сводке о ходе отражения попытки вторжения противника на территорию РФ в Курской области.

«ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении», - говорится в сообщении.

Противника удалось вовремя выявить. При поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. К 14.00 атаки врага отразили, населенные пункты контролирует российская сторона.

Ведомство назвало потери ВСУ в ходе атаки. Враг лишился шести танков, трех машин разграждения, трех БМП и 14 боевых бронированных машин.

С начала боев в граничащем с Украиной регионе потери ВСУ только в живой силе превысили 57 860 человек. Также за этот период времени на Курском направлении уничтожены 337 танков ВСУ, 244 БМП, 194 БТР, 1 759 боевых бронированных машин, 409 артиллерийских орудий, 45 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 