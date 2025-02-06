Бойцы группировки войск «Север» отразили атаки вооруженных формирований Украины, которые сегодня совершили попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Об этом сообщает Министерство обороны России в сводке о ходе отражения попытки вторжения противника на территорию РФ в Курской области.

«ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении», - говорится в сообщении.

Противника удалось вовремя выявить. При поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. К 14.00 атаки врага отразили, населенные пункты контролирует российская сторона.

Ведомство назвало потери ВСУ в ходе атаки. Враг лишился шести танков, трех машин разграждения, трех БМП и 14 боевых бронированных машин.

С начала боев в граничащем с Украиной регионе потери ВСУ только в живой силе превысили 57 860 человек. Также за этот период времени на Курском направлении уничтожены 337 танков ВСУ, 244 БМП, 194 БТР, 1 759 боевых бронированных машин, 409 артиллерийских орудий, 45 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.