МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания FPV-дронов точно по бронетехнике боевиков ВСУ.
2025-02-07 16:21:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские бойцы, управляя FPV-дронами, уничтожили бронированную технику штурмовых групп ВСУ при отражении вчерашней атаки в Курской области. Новыми кадрами с ударами по украинским машинам поделилось Министерство обороны России.

Бронетехнику с воздуха выявила разведка группировки войск «Север». Проанализировав информацию, российские военнослужащие приняли решение нанести удар.

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены военнослужащими подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск "Север" с применением FPV-дронов, в том числе на оптоволокне», - говорится в сообщении.

На кадрах от первого лица показано, как беспилотники летят прямо за машинами ВСУ, догоняют и поражают их.

Накануне Минобороны сообщило, что противник предпринял попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Все атаки были отражены, населенные пункты находятся под контролем ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 