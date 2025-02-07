МО РФ показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Российские бойцы, управляя FPV-дронами, уничтожили бронированную технику штурмовых групп ВСУ при отражении вчерашней атаки в Курской области. Новыми кадрами с ударами по украинским машинам поделилось Министерство обороны России.

Бронетехнику с воздуха выявила разведка группировки войск «Север». Проанализировав информацию, российские военнослужащие приняли решение нанести удар.

«Обнаруженные цели были оперативно уничтожены военнослужащими подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск "Север" с применением FPV-дронов, в том числе на оптоволокне», - говорится в сообщении.

На кадрах от первого лица показано, как беспилотники летят прямо за машинами ВСУ, догоняют и поражают их.

Накануне Минобороны сообщило, что противник предпринял попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Все атаки были отражены, населенные пункты находятся под контролем ВС РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.