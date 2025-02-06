ВС РФ с утра отразили 8 волн атак боевиков в курском приграничье

С сегодняшнего утра российские подразделениями группировки войск «Север» отразили восемь волн атак украинских боевиков в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство уточнило, что киевский режим задействовал до двух механизированных батальонов ВСУ. Националисты передвигались на БМП и бронемашинах при поддержке танков и машин разграждения.

«По состоянию на 21.00 6 февраля 2025 года подразделениями группировки войск «Север» сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ», - отметили в МО РФ.

Сейчас российские военные проводят зачистку районов, где остались разрозненные группы боевиков.

Напомним, об атаках ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Минобороны сообщили еще днем. Отмечалось, что врага удалось вовремя выявить.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.