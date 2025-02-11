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За ночь над регионами России сбили 40 украинских беспилотников

Вражеские дроны уничтожили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Ростовской и Саратовской областях.
2025-02-11 07:18:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что 18 вражеских аппаратов перехватили в Саратовской области. Еще 13 БПЛА сбили в Ростовской области.

Также шесть беспилотников уничтожили в Брянской области, два - в Волгоградской и один - в Белгородской.

Напомним, прошлой ночью над регионами России перехватили 15 украинских дронов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ
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