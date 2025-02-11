За ночь над регионами России сбили 40 украинских беспилотников

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что 18 вражеских аппаратов перехватили в Саратовской области. Еще 13 БПЛА сбили в Ростовской области.

Также шесть беспилотников уничтожили в Брянской области, два - в Волгоградской и один - в Белгородской.

Напомним, прошлой ночью над регионами России перехватили 15 украинских дронов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.