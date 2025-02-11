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Дроноводы уничтожили бронетехнику с пехотой ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в Харьковской области.
2025-02-11 15:23:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские FPV-дроны уничтожили три бронемашины ВСУ в Харьковской области, выдвигавшиеся в сторону позиций российских подразделений. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

«Военнослужащими разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью разведывательных БПЛА в зоне проведения СВО в Харьковской области в районах лесополос выявлено движение двух боевых машин пехоты и бронетранспортера М113 ВСУ с десантом», - говорится в описании к видео оборонного ведомства.

Операторы FPV-дронов нанесли точные удары по бронетехнике противника, действуя в паре. Они оперативно навелись на обнаруженные цели и последовательно их поразили.

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, зафиксировали прямые попадания по вражеской технике. В результате атак произошла детонация боекомплекта, сопровождавшаяся сильным пожаром.

Современные FPV-дроны в ходе спецоперации стали важным средством поражения и активно используются обеими сторонами. В частности, они активно применяются на передовой для высокоточных атак по бронетехнике и укрепленным позициям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бронетехника #бронемашины #ВСУ #МО РФ #FPV-дроны
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