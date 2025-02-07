Саперы отряда БАРС-И отточили навыки разминирования под Нижним Новгородом

Участники отряда БАРС-И будут разминировать освобожденные территории. Подготовка добровольцев ведется в Нижегородской области на базе учебного центра инженерных войск. В деталях саперного дела разбирался Никита Гольдин.

Перед тем как обезвредить мину, саперы инженерного полка БАРС-И внимательно осматривают участок дороги и аккуратно устанавливают накладной заряд. Иногда последнее делают с помощью беспилотника.

На территории центра подготовки саперов более 10 учебных точек, где БАРСы на практике обезвреживают взрывные устройства. Согласно легенде тренировок, во время работы группа разминирования подверглась нападению БПЛА.

В 210-м учебном центре Минобороны в Нижегородской области готовят саперов за три месяца. В программе обязательно есть радиоэлектронная борьба и тактическая медицина. Инструкторы с большим опытом, знают о предстоящих задачах не понаслышке.

«Была минно-взрывная рана, где было массивное кровотечение, была вовремя оказана помощь, накладывали турникеты, давящие повязки. Произвели эвакуацию, все остались живы-здоровы», - рассказала руководитель занятия по тактической медицине с позывным Луна.

Мины и снаряды противника нужно обезвреживать или уничтожать накладным зарядом. Особую опасность представляют образцы из стран НАТО.

«Это американская плата. К нему уже подключаются либо пластит, либо шашки с капсулой-детонатором. Нельзя трогать - сработает, нельзя подходить с металлом. Плюс нельзя поворачивать», - объяснил командир саперного отделения с позывным Круглый.

Есть в учебном центре и так называемые «песочницы». Но вместо формочек и лопаток тут натовские мины-растяжки и украинские самодельные взрывные устройства. В освобожденных населенных пунктах наши саперы регулярно обезвреживают коробки конфет, игрушки, банки из-под лимонадов и энергетиков, в которые украинские боевики закладывают взрывчатку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.