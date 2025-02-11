Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Ясеновое на территории Донецкой Народной Республики.

Российское оборонное ведомство уточнило, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий.

Отмечено, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям девяти украинских бригад. Это произошло в районе населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров, Удачное в ДНР.

При этом неприятель в зоне ответственности группировки войск «Центр» потерял до 505 боевиков, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Ранее заместитель командира роты Александр Хватков рассказал нашему телеканалу, что для освобождения Дружбы наши бойцы прошли пешком 10 километров. Российские штурмовики использовали тактику просачивания, и она себя оправдала - населенный пункт удалось взять.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.