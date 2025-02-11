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Российские войска освободили Ясеновое в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-02-11 12:13:34
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Ясеновое на территории Донецкой Народной Республики. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий. 

Отмечено, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям девяти украинских бригад. Это произошло в районе населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новосергеевка, Андреевка, Успеновка, Димитров, Удачное в ДНР. 

При этом неприятель в зоне ответственности группировки войск «Центр» потерял до 505 боевиков, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Ранее заместитель командира роты Александр Хватков рассказал нашему телеканалу, что для освобождения Дружбы наши бойцы прошли пешком 10 километров. Российские штурмовики использовали тактику просачивания, и она себя оправдала - населенный пункт удалось взять. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #группировка «Центр» #Ясеновое
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