Минобороны России сообщает об огневом поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов, нанесенном за сутки.

Помимо этого, отмечено, что российские военнослужащие нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах.

Ранее наш телеканал рассказывал о подробностях штурма города Дзержинск. Так, в одном случае бойцы проникли в тыл неприятеля и отбивались от него в течение целой недели.

Также корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер продемонстрировала кадры боев непосредственно за сам город. Он был взят за пять месяцев. В ходе ожесточенной серии штурмов неприятель потерял 70% от боевиков, задействованных в попытках оборонять Дзержинск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.