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ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Помимо этого, российские военнослужащие поразили скопления живой силы и техники неприятеля в 142 районах.
2025-02-10 12:40:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об огневом поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов, нанесенном за сутки. 

Помимо этого, отмечено, что российские военнослужащие нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах. 

Ранее наш телеканал рассказывал о подробностях штурма города Дзержинск. Так, в одном случае бойцы проникли в тыл неприятеля и отбивались от него в течение целой недели.

Также корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер продемонстрировала кадры боев непосредственно за сам город. Он был взят за пять месяцев. В ходе ожесточенной серии штурмов неприятель потерял 70% от боевиков, задействованных в попытках оборонять Дзержинск. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #аэродромы #инфраструктура #Огневое поражение
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