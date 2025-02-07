Пленный рассказал о большом количестве заболевших солдат ВСУ

В украинской армии большое количество солдат болеют, рассказал взятый в плен украинец Виталий Черный. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Черного заставили служить против воли. В Киеве его забрала полиция под предлогом проверки документов и передала представителям территориального центра комплектования (ТЦК). Сотрудники ТЦК обещали только обновить данные, но в итоге выписали повестку и направили на обучение.

В ходе подготовки проводились в основном теоретические занятия. Иногда доводилось принимать участие в стрельбах. Однако Виталий не приобрел практических навыков из-за болезни.

«Я там заболел воспалением легких. Очень много людей болело практически одним и тем же самым диагнозом. Это время, что я был там, я два раза болел. И последний раз я до сих пор не выздоровел. Меня в госпиталь не забрали, у меня температура была большая. Ну 40 была температура, две недели валялся», - сказал он.

По словам пленного, командование не возлагало больших надежд на такой личный состав и отправляло военных на третью линию. Однако Черного бросили сразу на самый передний край. В итоге украинец принял правильное решение - сдался в плен. Этим он сохранил свою жизнь.

Ранее другой пленный рассказал о нежелании воевать 80% мужчин на Украине. Был в учебке неделю, после чего самовольно оставил часть на два-три месяца, пока его не поймали в Днепропетровской области и не кинули на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.